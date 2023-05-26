Подведены итоги января-апреля 2023 года.

За январь-апрель 2023 года по железной дороге во всех видах сообщения перевезли около 52,9 тысячи груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU) - это на 20,6% больше, чем за тот же период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД.При этом во внутреннем сообщении отправили больше 26,6 тысячи ДФЭ (+22,6%), а в экспортном – около 26,3 тысячи ДФЭ (+18,6%).За четыре месяца количество груженых контейнеров во всех видах сообщения достигло 31,9 тысячи ДФЭ (на +13,9% больше, чем за тот же период прошлого года), в том числе:лесные грузы – 9,3 тысячи ДФЭ (+42,4%),бумага – 7,3 тысячи (+23%),химикаты и сода – 10,9 тысячи (+14,7%).В целом в контейнерах перевезли больше 577,7 тысячи тонн грузов (+15,5% к уровню прошлого года).ДФЭ (TEU) – двадцатифутовый эквивалент, соответствующий размерам грузового контейнера длиной 20 футов (6,1 метра).