27 и 28 мая погода во Владимирской области испортится. Пройдут дожди, а температура понизится на несколько градусов.

27 и 28 мая погода во Владимирской области испортится. Пройдут дожди, а температура понизится на несколько градусов. Такой прогноз сообщают синоптики Росгидрометцентра.В субботу будет тепло и влажно. Днём воздух максимально прогреется до +24 градусов, местами ожидаются осадки.В воскресенье северо-западный ветер сменится на западный. В регионе начнутся сильные дожди, резко похолодает. Дневная температура не превысит +17 градусов Цельсия.