Народные приметы: 26 мая. Что категорически запрещается делать в день Лукерьи Комарницы, чтобы не...

Народные приметы: 26 мая. Что категорически запрещается делать в день Лукерьи Комарницы, чтобы не было проблем и несчастий?26 мая 2023 года проходит народный праздник Лукерья Комарница и церковный день памяти мученицы Гликерии девы.Комарницей данный праздник назвали по той причине, что в этот день появляются первые комары. В старину считалось, что комаров на Лукерью приносит тёплый ветер. Появление комаров обещает обильный урожай ягод.Праздник также имеет название Гречкосейка, так как начинался посев гречи. Третье название — Лукошница. Такое название праздник получил потому, что женщины в лукошках приносили обед своим мужьям, отцам, сыновьям, которые с утра до вечера работали в поле.Что можно делать в день Лукерьи Комарницы?Нужно избавляться от вредных привычек.Следует контролировать свои эмоции.Желательно убрать из дома старые и ненужные вещи.День благоприятен для сбора лекарственных трав.Что нельзя делать в день Лукерьи Комарницы?Нельзя бить посуду, случайно или специально. Разбитая посуда сегодня является предвестником несчастья.Нельзя тратить много денег, совершать крупные покупки — финансовая удача отвернётся, наступят безденежные времена.Нельзя плакать и даже лить слёзы радости, от счастья и смеха — в скором времени придётся плакать по-настоящему из-за проблем или несчастий.Нельзя убивать комаров – вместо одного может появиться целая дюжина, притом, настырных и больно кусающихся.Народные приметы на 26 мая 2023 годаКомара убить — ещё дюжина прибавится.Много комаров — к дождю и урожаю ягод.Много мошек — будет много грибов.Активно летают ласточки — к теплу.Нет комаров — плохой урожай овса и травы.Весь день дует ветер, а вечером усиливается — с утра возможны заморозки.Фото pxfuel.com