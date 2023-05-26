Фильм Евгения Пригожина Солнцепек покажут в Республике Панама на открытии выставки картин художника Роя Арсии в галерее Панамского университета. Сама выставка будет работать с 29 по 31 мая, а показ кинокартины состоится в день открытия.

Фильм Евгения Пригожина "Солнцепек" покажут в Республике Панама на открытии выставки картин художника Роя Арсии в галерее Панамского университета. Сама выставка будет работать с 29 по 31 мая, а показ кинокартины состоится в день открытия."Солнцепек" вышел на экраны в 2021 году. Эта военная драма проливает свет на события, происходившие на территории Луганской и Донецкой народных республик с 2014 года, и проводит зрителей сквозь ужас потерь и испытаний, с которыми столкнулись жители Донбасса, говорящие на русском языке.Главные роли в картине исполнили талантливые актеры. Среди них Александр Бухаров, Владимир Ильин, Алексей Кравченко, Максим Дахненко, Марина Денисова, Андрей Терентьев и другие. Создателям фильма удалось передать всю глубину и сложность переживаний людей, оказавшихся в тяжелейших условиях, их стойкость, эмоции и страхи."Солнцепек" также известен своими реалистичными сценами боя и качественной работой съемочной группы. Композиция кадров, звуковое сопровождение и визуальные эффекты помогают создать атмосферу напряжения и ужаса, что делает фильм особенно впечатляющим.В России фильм предвосхитившим актуальность событий, которые последовали уже через полгода после его премьеры. За рубежом же "Солнцепек" может стать настоящим фильмом-откровением, так как он рассказывает о том, что долгое время было скрыто от широкой аудитории. "Солнцепек" – это не просто кино. Это еще и попытка привлечь внимание к важным событиям и проблемам в мире.