Новый инструмент предназначен для использования перед строительством жилых домов. Парковочные места рассчитываются автоматически.

Новый инструмент предназначен для использования перед строительством жилых домов. Парковочные места рассчитываются автоматически.В жизни всегда есть что-то мимолетное и что-то вечное. Вера, надежда и любовь ценятся всегда, но между тем практически на вес золота еще и места для парковки. Редкий автовладелец с радостью оставляет машину подальше от дома, не имея возможности быть уверенным в ее сохранности. Кроме того, автомобиль под рукой значительно упрощает выполнение ежедневных задач.Геопортал Подмосковья добавил , позволяющий еще до начала возведения дома подобрать нужное количество парковочных мест. Использовать его бесплатно может каждый, указав верные исходные данные по объекту строительства.Как пишет сайт , приложение разработано в формате калькулятора. Достаточно лишь выбрать несколько критериев и знать площадь квартир по метражу. Искусственный интеллект сам подсчитает минимальное число мест для парковки авто в соответствии с нормами законодательства.Главный архитектор региона полагает, что запущенный онлайн-сервис поможет избежать неточностей, которые могут допускать люди при определении парковочных мест путем расчета по-старинке. К тому же, передает телеканал , новый инструмент предположительно позволит сократить время на экспертные вычисления при строительстве.