Суд приговорил жителей Коврова к крупным штрафам за организацию подпольного казино.

Суд приговорил жителей Коврова к крупным штрафам за организацию подпольного казино. Об этом сообщила пресс-служба Прокуратуры Владимирской области.Нелегальное заведение проработало несколько лет. В мае 2017 года главный фигурант дела арендовал помещение на улице Ленина и закупил компьютеры для азартных игр. В процесс были вовлечены две женщины, принимавшие деньги от клиентов. Одна из дам вскоре покинула незаконный бизнес, а вторая осталась. Игорное предприятие правоохранители ликвидировали в январе 2022 года.Руководителя и «идейного вдохновителя» ковровского казино суд оштрафовал на 700 тыс. рублей. Его сообщнице придётся выплатить 600 тысяч.