Закупка 100 новых автобусов обойдется почти в 2 миллиарда рублей. Об этом в ходе общения с жителями региона во время прямой линии сообщил губернатор области. Александр Авдеев рассказал, что

Закупка 100 новых автобусов обойдется почти в 2 миллиарда рублей. Об этом в ходе общения с жителями региона во время прямой линии сообщил губернатор области. Александр Авдеев рассказал, что новый транспорт поступит в конце лета. Он приобретается в лизинг. А итоговая стоимость покупки составит почти 2 миллиарда рублей. Глава региона считает, что новая техника поспособствует