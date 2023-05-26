От удара молнии начался пожар во Владимирской области. Над регионом ночью пошел ураган....

От удара молнии начался пожар во Владимирской области.Над регионом ночью пошел ураган. Последствиями разгула стихии делятся пользователи соцсетей.В Коврове обрушился балкон- остались только железные перила. В Гусь-Хрустальном районе, в Курлово, пишут местные жители, из-за удара молнии загорелся сарай. А вот в Вязниках, вроде бы, обошлось без разрушений. Жители делятся красивыми кадрами стихии - на ж/д вокзале "поймали" в объектив молнию, а в другой точке города сфотографировали черную тучу, которая прошла через весь регион.