В Центральном федеральном округе подведены итоги регионального этапа XII конкурса журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее». От представителей медиасферы Центральной России в этом

В Центральном федеральном округе подведены итоги регионального этапа XII конкурса журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее». От представителей медиасферы Центральной России в этом году поступило 359 работ. Традиционно самой популярной стала номинация «Интернет-СМИ», в которую было подано 126 заявок. От представителей печатной прессы поступило 87 работ. В номинацию «Телевидение» журналисты прислали 61 сюжет, а