Погода во Владимирской области на 27 мая: ясное утреннее небо затянется облаками до самого...

Погода во Владимирской области на 27 мая: ясное утреннее небо затянется облаками до самого вечера.По прогнозам синоптиков 27 мая погода во Владимирской области будет пасмурной, местами небольшой дождь. Температура воздуха днем до +22°C. Ночью столбик термометра опустится до +12°C.Ветер западный, 3м/с.Атмосферное давление в течение суток изменится от 746 до 747 мм.рт.ст.Народный прогноз погоды27 мая почитается память святого мученика Исидора. В прежние времена этого дня ожидали, как окончания всяких холодов: "На Сидора отойдут все сиверы (холода)". Но если день все же был холодным, то следовало ожидать такого же лета: "На Сидора сиверко (северный ветер), и все лето таково". В день Исидора прилетают стрижи и ласточки, приносят тепло.Фото pxfuel.com