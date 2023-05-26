Появились кадры с места взрыва газового баллона во владимирской больнице. И снова о ЧП в Областной...

Появились кадры с места взрыва газового баллона во владимирской больнице.И снова о ЧП в Областной клинической больнице. Поздно вечером накануне в хирургическом отделении взорвался баллон с углекислотой.К счастью, ни пациенты ни персонал не пострадали. Повреждения получили только имущество и оборудование. Владимирская прокуратура организовала проверку, по итогам которой, цитирую, будет дана оценка всем обстоятельствам произошедшего и деятельности должностных лиц медучреждения.