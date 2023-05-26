Прокуратура не дала чиновникам во Владимирской области купить внедорожник за 5 миллионов...

Прокуратура не дала чиновникам во Владимирской области купить внедорожник за 5 миллионов рублей.Сотрудники прокуратуры не дали чиновникам из Собинской администрации купить кроссовер за 5 миллионов рублей. Но на то, чтобы расселить людей из аварийного жилья, средств нет. Как связаны покупка машины и профицит в районном бюджете - выясняли наши коллеги из "Дежурной части".Подъезд этого общежития, что больше века стоит в городе Собинке Владимирской области, местные жители называют памятником. Дореволюционной архитектуры и современного равнодушия - местных чиновников.-А это у вас тут чем пахнет? -Вот ссаньем кошачьим, задыхаемся.Наталье Рязанцевой и без того тяжело дышать. Женщине с инвалидностью почти 70. Мы помогаем донести ей сумку с продуктами и долго идём по длинным коридорам старой казармы. Соседи, кажется, напрочь оторваны от цивилизации.- Разве можно у нас ходить ночью в туалет, да вы что? -А почему? -А вдруг пьяный какой, я и не убегу от него.Биотуалет, расписанный по жостовским мотивам, пожалуй, единственная ценность в комнате Натальи Ивановны. Прямо из окна она каждый вечер выливает ведерко грязной воды. Сколько слез вылито за 33 года, что она провела в собинских казармах, уже и не сосчитать.Наталья Рязанцева:- Больно, очень больно+я не заслужила однокомнатную квартиру, ну хоть на первом этаже ну пусть мне дадут, но у меня будет туалет и я сяду возле плиты на стульчик, сварю себе кашу, я пойду в ванну.Многие обитатели этой казармы давно перестали плакать. В стенах общежития жизнь не только кипит, но и кишит. Тараканами и клопами. Их давят руками.-Это кто был?-Таракан.Местным порядкам пока удивляются только те, кто очутился здесь совсем недавно.- Ну вот в душ еще надо заплатить, чтоб помыться -Кому? -Ну вот гражданка собирает -Ага. А вам платят за то, чтобы помылись люди, да? -Что вот убираем мы после их мытья -Ну я не знаю -Я вам рассказываю, эти деньги платим кто убирает, я вот сама лично убираю, потому что я смотрю за бачками.Повелительницу бачков тетю Веру, что стоит на фоне развешанного вдоль стены белья, называют здесь старшей. То ли уважают, то ли боятся. И подчиняются бесприкословно. Сцена из другого крыла этой казармы:- Что здесь было?- Ну, че - пожар, сказали металл, здесь обжигали в тазике.- Серега?- Да- Ты вообще- то не должен сюда ходить, иди отсюда.Командный голос за кадром - всё той же домоуправительницы тети Веры. В красном халате она по-барски взбирается по лестнице и разгоняет всех, кто решился показать нам сгоревшую комнату, где не так давно погибли жильцы.- Почему вы так себе ведете, почему вы выгоняете?- Не надо -Что значит не надо?- Подождите не уходите.- Не надо, не надо.- А почему? Я здесь старшая, давайте смотрите.Посмотреть, действительно, стоит. Не только внутри, но и снаружи. Собинские казармы - здесь их называют коридорами - стоят в самом центре Собинки.Карина Харитонова. корреспондент:- Собинские казармы - это восемь типовых зданий. Их построили в конце 19 века для рабочих местной мануфактуры. Только в последнее время здания начали признавать аварийными и расселять. Кроме одного, в котором до сих пор живут люди. Остальные пустуют и могли бы служить декорациями к фильмам ужасов. Здесь вот и реквизит найдется: первые этажи давно облюбовал похоронный бизнес. В этой казарме сразу две конторы, которые оказывают ритуальные услуги.Любопытно, что эти казармы располагаются прямо напротив администрации города, куда мы, разумеется, и отправились. В кабинете заместителя главы по строительству, ЖКХ и развитию инфраструктуры нас уже ждали.- Я вот позволю себе походить по вашему кабинету, из окна вижу вот прекрасную казарму, прекрасную казарму, которая до сих пор не расселена, по какому поводу люди там живут еще? -Ну, во-первых, она не признана аварийным.Что там "во-вторых" чиновник так и не успел договорить...раздался звонок. Оказалось, нашей съемочной группой интересуются из РАЙОННОЙ администрации. К ней мы еще вернемся. А пока....СЕРГЕЙ ПОТАПОВ, заместитель главы администрации города Собинка Владимирской области:- Вы когда последний раз, простите, мылись? -когда мылся? а это какой вопрос конкретно интересует? С целью гигиены или что? Это относится к делу?- Это относится напрямую к делу, потому что люди, которые живут там, моются раз в неделю- Минуточку, у нас что пресс-конференция?- Простите, вы кто?- Начальник юридического отдела.Этот самый начальник юридического отдела, очевидно, принимал водные процедуры несколько часов назад. И теперь с ухоженной прической и при галстуке то и дело вмешивался в наш разговор с заместителем главы.- Вы там когда последний раз были?- Вот три дня назад, можете спросить у бабушек.- А что вы там делали?- Вопрос некорректен.- Простите, пжл, а кто здесь определяет, корректный вопрос или нет.- Я определяю.- На каком основании?- Если есть задание редакции, мы будем продолжать разговор.- У меня есть пресс-карта, на основании которой я могу работать.- Вы же знаете, юрист, что такое пресс-карта?- У вас в городе в 21 веке люди моются раз в неделю, у них клопы и тараканы, которых они давят руками- Это вы напрасно говорите.Напрасными были наши попытки попасть администрацию района, на территории которого находятся собинские казармы. У чиновников похоже и без того хлопот хватает. Они оказались в центре скандала, после того как попытались купить служебную машину - только вдумайтесь - за 5 миллионов 174 тысячи рублей. Это официальные данные с сайта госзакупок, которые возмутили не только жителей Собинки, но и сотрудников прокуратуры Владимирской области.Татьяна Логинова, старший помощник прокурора Владимирской области:- В настоящее время аукцион признан несостоявшимся. А кроме того, необходимо отметить, что на данный момент администрация района и подведомственные ей учреждения являются должниками по целому ряду решений судов, направленных на удовлетворение потребностей жителей района. Длительное время решения судов не исполняются как раз из-за нехватки денежных средств.Получается, чиновники, которые погрязли в долгах перед жителями района, решили ездить по судам на дорогой иномарке...?!?! В самой администрации, впрочем, кому должны, всем прощают.Елена Андреева, первый заместитель главы администрации Собинского района Владимирской области:- У администрации собинского района на сегодняшний день нет неисполненных решений суда. Бюджет собинского района профицитный, поэтому источником для закупки данного автомобиля являются остатки денежных средств в качестве дополнительных доходов.))Интервью районные власти согласились дать, когда наша съемочная группа уже уехала из Собинки. Поэтому мы попросили о съемке местных коллег. Перед этим мы несколько дней провели под окнами администрации, из которых периодически выглядывали испуганные чиновники. Собинским районом руководит Александр Разов. Некоторые жители тех самых казарм его ни разу не видели. Зато часто видят его служебную Тойоту камри, которая обычно стоит прямо перед зданием администрации. Теперь на этом месте глава, судя по всему, возжелал лицезреть нечто более презентабельное - вот этот корейсккий кроссовер. Киа Соренто Престиж мы с трудом отыскали даже в московском автосалоне. Самого господина Разова и подавно - найти так и не удалось.Елена Андреева, первый заместитель главы Собинского района:- Александр Всеволодович сейчас возвращается из командировки из республики Беларусь. поэтому он поручил мне дать необходимый комментарий.А теперь - внимание - кадры, сделанные нашими коллегами несколькими минутами ранее.- Здравствуйте!- Что-то вы долго едете.- Здравствуйте!- Вдвоем что ли, да?-Да-Вас там Елена Викторовна ждет.Выходит, что Елена Викторовна, мягко говоря, лукавит. Не исключено, что по поручению самого Александра Разова. Вот он - к слову, бывший главный полицейский города Владимира - в деловом костюме. На деле - у здания администрации Собинкого района, а по легенде - еще пути. Рядом припаркована пока "Тойота Камри". А могла бы быть "Киа". Если в последнем аукционе чиновники заявляли автомобиль за 5 миллионов рублей. То сначала размахнулись на машину почти за 6 миллионов."Киа Соренто Премиум" - с панорамной крышей, люком с электроприводом, атмосферной подсветкой интерьера, системой автоматической парковки и камерами для кругового обзора. И автомоблиль, скорее всего, был бы куплен, если бы не вмешалась прокуратура. Что это: государственные закупки или барские замашки?!Евгений Попов, заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи, журналист:- Он не имеет права покупать себе подобный членовоз. Региональные чиновники вообще оч часто ведут себя как царьки, не ведают никаких границ. Люди, которые их окружают в регионах дали им эту работу не для того, чтобы они покупали себе супер-тачки за бешеные миллионы. Вот это, извините, охреневшее поведение уже достало людей во многих регионах.Аппетиты чиновников то и дело возмущают жителей разных регионов. Эксперты Общероссийского народного фронта провели своё расследование. Вот лишь некоторые примеры. Так, в Красноярском крае пытались купить премиальный Лексус - за 18 с половиной миллионов рублей. А в одном из сельских поселений Ленинградской области - китайский кроссовер за 6 миллионов 300 тысяч. В Тюменской области решили прикупить Ланд Крузер за 4 миллиона 200 тысяч рублей.Валерий Алексеев, руководитель бюро расследований ОНФ, говорит про федеральный закон, который запрещает покупать авто дороже 2, 5 миллионов рублей.И пока чиновники Собинского района Владимирской области во главе с Александром Разовым гадают, на какой автомобиль теперь пересесть, жители тех самых казарм думают, как бы добиться ремонта после очередного пожара. Куда уж там до расселения... Карина Харитонова, Мария Буката, Сергей Солдатов,Александр Куцаладзе, Алексей Зернов и Вадим Четвертков