ПРЯМОЙ ЭФИР: программа Ваше право. Актуально о защите интересов детей службой судебных...

ПРЯМОЙ ЭФИР: программа "Ваше право. Актуально" о защите интересов детей службой судебных приставов.29 мая в 7 часов 20 минут программа "Ваше право. актуально" выходит в эфир к Международному Дню защиты детей.Судебные приставы детям, каков вклад судебных приставов в защите несовершеннолетних, об этом мы поговорим с начальником отделения организации дознания Управления федеральной службы судебных приставов по Владимирской области Антоном Лапиным.Телефон прямого эфира 35-31-33