Президент России Владимир Путин 24 мая 2023 года издал распоряжение о поощрении отдельных сотрудников и целых трудовых коллективов организаций и предприятий страны.

Президент России Владимир Путин 24 мая 2023 года издал распоряжение о поощрении отдельных сотрудников и целых трудовых коллективов организаций и предприятий страны.В частности, благодарность Президента РФ была объявлена коллективу ФГБОУ высшего образования «Ковровская государственная технологическая академия имени В.А. Дегтярева» Владимирской области. В документе указано, что поощрение команда учреждения получила за заслуги в научно-педагогической деятельности и подготовке квалифицированных специалистов.