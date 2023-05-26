Наталья Водянова впервые за долгое время появилась на публике.

Наталья Водянова впервые за долгое время появилась на публике.Знаменитая модель довольно давно не появлялась на людях. Так что, ее появление на красной дорожке в Каннах стало для многих настоящим сюрпризом. Причем Наталья Водянова сразу привлекла к себе внимание своим пикантным платьем с вырезами в районе бюста.Перед фотографами российская звезда предстала в наряде, расшитом пайетками. Но главной изюминкой образа стал лиф, который почти не скрывал ее грудь. Собственно, ею она, не стесняясь, сверкнула! В Сети сразу стали обсуждать фигуру модели. А она, к слову, умудрилась родить пятерых детей.Правда, глядя на ее тело, в это верится с трудом. В 41 год ее грудь упругая, талия идеальная, кожа подтянутая и блестит. В общем, на просторах Интернета Наталья Водянова собрала массу комплиментов. Да и в жизни наверняка тоже."Какая красавица! Вечно молодая!" – пишут восхищенные пользователи под фотографиями с мероприятия.Кажется, за время отсутствия модели публика уже и позабыла историю о ее внезапно найденной сестре. Тогда какие только сплетни не ходили вокруг чудесного воссоединения потерянных родственниц. Многим эта история в духе Голливуда показалась неправдоподобной. Кто-то даже выдвигал версию, мол, девушка на самом деле приходится Наталье Водяновой дочерью.