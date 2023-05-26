В преддверии Дня защиты детей, приставы подвели промежуточные итоги. За 4 месяца 2023 года произведено 245 арестов имущества неплательщиков алиментов на сумму свыше 38,5 миллионов рублей. Также

В преддверии Дня защиты детей, приставы подвели промежуточные итоги. За 4 месяца 2023 года произведено 245 арестов имущества неплательщиков алиментов на сумму свыше 38,5 миллионов рублей. Также приставы ограничили в праве управления транспортными средствами 101 должника, а 1515 людям запретили выезжать за границу. За неуплату налогов в этом году к административной ответственности привлекли более 290