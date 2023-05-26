Счетная палата Владимирской области: не хватает контроля при расходовании бюджета и использовании...

Счетная палата Владимирской области: не хватает контроля при расходовании бюджета и использовании госсобственности.Главный аудитор Владимирской области Ирина Тулякова доложила ЗС результаты проверок.В 2022 году в ходе аудиторских проверок выявлены три тысячи нарушений на сумму свыше миллиарда рублей. И возбуждены восемь уголовных дел.Ирина Тулякова, председатель Счетной Палаты Владимирской области:- По нашей оценке основными причинами нарушений при использовании бюджетных средств и государственной собственности являются недостаточный внутренний контроль главных распорядителей и получателей бюджетных средств, несоблюдение должностными лицами действующего законодательства и банальная невнимательность.Нерациональные расходы, коррупционные схемы, априори невыгодные сделки и незаконные премии сотрудникам. Счетная палата выявляет рискованные маневры руководителей ГУПов и предприятий с бюджетным капиталом. Так, например, многочисленные финансовые нарушения привели к увольнению директора "Владимирского карьероуправления". Его судят за злоупотребление должностными полномочиями. Под контролем аудиторов и работа над главным финансовым документом области. В июне в Заксобрании пройдут публичные слушания об исполнении бюджета прошлого года. На основе заключений будут сформулированы рекомендации на следующий финансовый период.Владимир Киселев, председатель Законодательного Собрания Владимирской области:- В областной собственности сейчас находятся несколько крупных предприятий, таких как ДСУ-3, Карьероуправление. Конечно, там бывают нарушения. Если просто нарушения, то подсказываем вместе со Счетной палатой руководителям путь исправления ошибок. Многие денежные средства уже возвращены в областной бюджет, работа по другим продолжается.