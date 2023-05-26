Смотрите Вести в 14.30: Почему владимирцы идут служить в зону СВО.
Вне зоны доступа.
Спасатели...
Смотрите "Вести" в 14.30: Почему владимирцы идут служить в зону СВО.
Вне зоны доступа.
Спасатели проверяют пожарные водоемы. Какие нарушения выявлены в Суздальском районе?
Дело чести.
Защищать жизни людей в зоне СВО - их осознанный выбор. Очередная группа добровольцев из Владимирской области отправилась служить по контракту.
Готовь сани летом.
И какие теплосети подлежат ремонту и модернизации? В регионе идёт подготовка к новому отопительному сезону.