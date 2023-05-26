Смотрите Вести в 14.30: Почему владимирцы идут служить в зону СВО. Вне зоны доступа. Спасатели...

Смотрите "Вести" в 14.30: Почему владимирцы идут служить в зону СВО.Вне зоны доступа.Спасатели проверяют пожарные водоемы. Какие нарушения выявлены в Суздальском районе?Дело чести.Защищать жизни людей в зоне СВО - их осознанный выбор. Очередная группа добровольцев из Владимирской области отправилась служить по контракту.Готовь сани летом.И какие теплосети подлежат ремонту и модернизации? В регионе идёт подготовка к новому отопительному сезону.