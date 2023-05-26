Лидерами стали компании кластера микроэлектроники, оптики, робототехники и промышленной роботизации.

Лидерами стали компании кластера микроэлектроники, оптики, робототехники и промышленной роботизации.В 2022 году резиденты особой экономической зоны "Технополис Москва" создали около двух тысяч рабочих мест. Город получил от них более 30 миллиардов рублей инвестиций. По сравнению с 2021-м это на 40% и 12% больше соответственно, написал мэр столицы Сергей Собянин в своем .Москва запустила проект "ТехноРабота". Вакансии резидентов технополиса закрываются в течение 30 дней.Собянин назвал технополис флагманом столичной промышленности. Он отметил, что в рамках особой экономической зоны действуют более 200 высокотехнологичных компаний."В общей сложности они создали свыше 13,5 тыс. рабочих мест и вложили больше 120 миллиардов рублей инвестиций", – уточнил градоначальник.Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов ранее сообщил, что в индустриальном парке "Руднево" к 2025 году около 20 тысяч рабочих мест. Там расположились производители беспилотников, банкоматов и другого высокотехнологичного оборудования.