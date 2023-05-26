Согласно новым планам мост полностью перекроют с 7 по 19 июня, сообщили на сайте Упрдора. Изначально ремонт планировали начать 29 мая, но сроки почему-то перенесли. Первым этапом строители

Согласно новым планам мост полностью перекроют с 7 по 19 июня, сообщили на сайте Упрдора. Изначально ремонт планировали начать 29 мая, но сроки почему-то перенесли. Первым этапом строители займутся устранением дефектов в конструктивных элементах сооружения. Рабочие разберут поврежденное мостовое полотно, отремонтируют бетонную плиту, заменят армирования и восстановят гидроизоляцию. Далее залатают поврежденные зоны асфальтного покрытия и