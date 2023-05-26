Суд обязал жителя Владимирской области демонтировать незаконно установленные постройки на берегу...
Суд обязал жителя Владимирской области демонтировать незаконно установленные постройки на берегу реки.
В деревне Литвино Кольчугинского района по коллективной жалобе местных жителей проведена проверка о нарушениях водного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.
В ходе судебного разбирательства установлено, что одним из жителей деревни сооружен понтон на реке Пекша, используемый для причаливания маломерных судов и купания. Также там были размещены: катер, гидроцикл и два катамарана.
При этом пользование осуществлялось без разрешительных документов.
По результатам проверки Кольчугинской межрайонной прокуратурой подготовлено исковое заявление. Мужчину обязали устранить допущенные нарушения, а именно убрать незаконные постройки.
Требования прокурора судом удовлетворены, решение исполнено. Понтон и причал демонтированы.
Фото pxfuel.com