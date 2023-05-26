Суд обязал жителя Владимирской области демонтировать незаконно установленные постройки на берегу...

Суд обязал жителя Владимирской области демонтировать незаконно установленные постройки на берегу реки.В деревне Литвино Кольчугинского района по коллективной жалобе местных жителей проведена проверка о нарушениях водного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.В ходе судебного разбирательства установлено, что одним из жителей деревни сооружен понтон на реке Пекша, используемый для причаливания маломерных судов и купания. Также там были размещены: катер, гидроцикл и два катамарана.При этом пользование осуществлялось без разрешительных документов.По результатам проверки Кольчугинской межрайонной прокуратурой подготовлено исковое заявление. Мужчину обязали устранить допущенные нарушения, а именно убрать незаконные постройки.Требования прокурора судом удовлетворены, решение исполнено. Понтон и причал демонтированы.Фото pxfuel.com