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<a href="https://33live.ru/novosti/26-05-2023-svetlana-orlova-priexala-vo-vladimirskuyu-oblast-chtoby-pomoch-podgotovit-suzdal-k-1000-letnemu-yubileyu.html" target="_blank">Светлана Орлова приехала во Владимирскую область, чтобы помочь подготовить Суздаль к 1000-летнему юбилею</a> - Светлана Орлова приехала во Владимирскую область, чтобы помочь подготовить Суздаль к 1000-летнему...