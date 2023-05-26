Светлана Орлова приехала во Владимирскую область, чтобы помочь подготовить Суздаль к 1000-летнему... Светлана Орлова
приехала во Владимирскую область, чтобы помочь подготовить Суздаль к 1000-летнему юбилею.
Она - в качестве федерального эксперта - приняла участие в расширенном рабочем совещании, участники котого подвели промежуточные итоги подготовки и обсудили планы на решающий в этом плане 2023 год, сообщила пресс-служба Правительства Владимирской области.
"Благодарю за участие в обсуждении этой важной темы Светлану Юрьевну Орлову, - при которой подготовка начиналась и которая стала основным двигателем этой работы, отметил губернатор Александр Авдеев. - Это будет не просто локальный праздник, дата будет отмечаться целый год во всей России".
Средства на это выделены беспрецедентные. За последние 3 года- 2 млрд 963 млн рублей. А чтобы построить в Суздале новую школу на 1200 мест перераспределены средства федеральной субсидии объемом 1,8 млрд рублей.
Теперь требуется максимально ускорить строительство школы и завершение ремонта районной больницы, капремонт автодорог и мостов, модернизация объектов коммунальной инфраструктуры. А также работы по благоустройству, ремонту нижней плотины и рекультивации свалки в деревне Хламово. Реставрацию Торговых рядов, создание там Центра народных художественных промыслов (НХП).
Поможет переселить ряд офисов госорганов из центра Суздаля и созданию Центра НХП готова лично Светлана Орлова
: она планирует проговорить эти вопросы с руководителями профильных федеральных министерств.
«1000-летие Суздаля, который знают и любят все, – это большая государственная дата. Особенно она важна сейчас, в это непростое время, когда мы защищаем наш суверенитет и национальные интересы, – подчеркнула Светлана Орлова
. - Суздаль обязательно должен стать одним из лучших малых городов России»
Фото пресс-служба Правительства Владимирской области