В центре Владимира опрокинулся мусоровоз, под ним провалился асфальт. Сделанные очевидцами фото...

В центре Владимира опрокинулся мусоровоз, под ним провалился асфальт.Сделанные очевидцами фото инцидента появились в социальных сетях.Набок упал грузовик, выезжавший из двора между домами номер 4 и 6 по Октябрьскому проспекту. Асфальт буквально ушел из под его колес, с правой стороны по ходу движения. Оползень произошел из-за обрушения подпорной стенки, которая удерживала грун на перепаде высот - в этом месте проспект заметно поднимается в гору.На место происшествия прибыли спасатели.О пострадавших сообщений нет.Информация уточняется.Фото https://vk.com/overhear33