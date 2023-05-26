В центре Владимира опрокинулся мусоровоз, под ним провалился асфальт.
Сделанные очевидцами фото...
В центре Владимира опрокинулся мусоровоз, под ним провалился асфальт.
Сделанные очевидцами фото инцидента появились в социальных сетях.
Набок упал грузовик, выезжавший из двора между домами номер 4 и 6 по Октябрьскому проспекту. Асфальт буквально ушел из под его колес, с правой стороны по ходу движения. Оползень произошел из-за обрушения подпорной стенки, которая удерживала грун на перепаде высот - в этом месте проспект заметно поднимается в гору.
На место происшествия прибыли спасатели.
О пострадавших сообщений нет.
Информация уточняется.
Фото https://vk.com/overhear33