В ДТП на границе Владимирской и Ивановской областей погиб водитель автобуса и два пассажира. К нам...

В ДТП на границе Владимирской и Ивановской областей погиб водитель автобуса и два пассажира.К нам поступили сообщения о череде ДТП. Самое серьёзное произошло на границе Владимирской и Ивановской областей -погибли три человека.Авария произошла вчера поздно вечером. Автобус "Мерседес Спринтер", двигавшийся в сторону Владимира, столкнулся с "Камазом". Погибли водитель автобуса и два его пассажира.А в Гусь-Хрустальном водитель "Тойоты", двигаясь на высокой скорости не справился с управлением и врезался в стоящую на парковке машину - она перевернулась от удара. А в Александрове водитель "Газели" проигнорировал знак "Уступи дорогу", в результате чего столкнулся с большегрузом. Информация уточняется.