В ДТП во Владимирской области погиб водитель и два пассажира автобуса. К нам поступили сообщения о...

В ДТП во Владимирской области погиб водитель и два пассажира автобуса.К нам поступили сообщения о череде ДТП. Самое серьёзное произошло на границе Владимирской и Ивановской областей -погибли три человека.Авария произошла вчера поздно вечером. Автобус "Мерседес Спринтер", двигавшийся в сторону Владимира, столкнулся с "Камазом". Погибли водитель автобуса и два его пассажира. А в Гусь-Хрустальном водитель Тойоты, двигаясь на высокой скорости не справился с управлением и врезался в стоящую на парковке машину - она перевернулась от удара. А в Александрове водитель Газели проигнорировал знак "Уступи дорогу", в результате чего столкнулся с большегрузом. Информация уточняется.