Фотографии рухнувшего балкона появились в социальных сетях. Автор поста предположил, что обрушение случилось из-за сильной грозы, но большинство комментаторов уверены – причиной

Фотографии рухнувшего балкона появились в социальных сетях. Автор поста предположил, что обрушение случилось из-за сильной грозы, но большинство комментаторов уверены – причиной послужила ветхость здания. Обрушение балкона случилось 25 мая днем в доме №18 на улице Абельмана. Люди в комментариях уверены – здание очень старое. Из комментариев в социальных сетях – Какая нафиг молния, этот