Содержанию подземных пешеходных переходов в нормативном состоянии уделяется особое внимание, рассказали в правительстве Москвы.

Содержанию подземных пешеходных переходов в нормативном состоянии уделяется особое внимание, рассказали в правительстве Москвы.В столице начали ремонтировать три подземных пешеходных перехода, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства. Специалисты работают в Южном (32-й километр МКАД, вл. 17, соор. 1), Северо-Западном (Волоколамское шоссе, д. 86, соор. 1) и Северном (29-й километр Ленинградского шоссе, дер. Черкизово, д. 354) административных округах.В планах – замена старой керамической плитки на гранитную облицовку, приведение в порядок ступеней лестничных сходов и напольных покрытий, обновление инженерного оборудования, осветительных приборов, систем вентиляции и отопления, а также ремонт служебных помещений. Пока ведутся работы, переходы полностью не перекрываются, чтобы пешеходы могли ими воспользоваться.Всего в 2023 году отремонтируют девять подземных пешеходных переходов. Об этом рассказывал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройстваПетр Бирюков."Содержанию подземных пешеходных переходов в нормативном состоянии уделяется особое внимание, регулярно проводятся их обследования и при необходимости принимается решение о текущем или капитальном ремонте", – говорил он.Вот полный список объектов, которые отремонтируют в этом году:МКАД 32 км, вл. 17, соор. 1Волоколамское шоссе, 86 соор. 1Ленинградское шоссе 29 км, дер. Черкизово, д. 354Ленинградское шоссе, дер. Родионово, ул. Репинапроспект Защитников Москвы, 10, соор. 1улица Мневники, 18, соор. 12-я Рейсовая улица, 2, к. 2, соор. 1проспект Защитников Москвы, 14, соор. 1Мичуринский проспект, от улицы Косыгина до улицы Федосьино по Борвмскому шоссе.За последние 10 лет в Москве капитально отремонтировали порядка 300 подземных пешеходных переходов. Самая большая работа была проделана на улицахЗацепский Вал и Коровий Вал, поскольку площадь каждого сооружения составляет около трех тысяч квадратных метров.Ранее сообщалось о том, что за месяц в Москве разместили около 16 тысяч пешеходных переходов. Общий план же работ включает 23 тысячи пешеходных переходов. Подробнее об этом "Дни.ру".