В поселке Первомайский Ковровского района возобновилось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса.

В поселке Первомайский Ковровского района возобновилось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Работы продолжает новый подрядчик, который строит аналогичное сооружение в «Доброграде» - «Интердекор».«Сроки ввода объекта, конечно, сдвинутся. Но вместе с главой администрации района Вячеславом Скороходовым, с главой сельского поселения Николаем Максимовым делаем все возможное, чтобы не упустить благоприятное летнее время для строительных работ и оперативно вернуть средства, которые получил в виде аванса предыдущий недобросовестный подрядчик. Это больше 20 миллионов рублей. Лично подключил к решению этой задачи правоохранительные органы», - отметил депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.