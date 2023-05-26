Объекты образования будут введены в эксплуатацию в 2024-2026 годах.

Объекты образования будут введены в эксплуатацию в 2024-2026 годах.Развитие системы образование является одной из самых приоритетных задач для властей Москвы. Примечательно, что школы и дошкольные учреждения строятся и модернизируются не только за счет регионального или федерального бюджета, но и за счет средств инвесторов.К примеру, один из столичных девелоперов обязался построить и передать городу два детских сада и одну школу в районе Западное Дегунино. Объекты образования войдут в состав жилого комплекса и расположатся по адресам: Коровинское шоссе, владение №35, а также улица Ижорская, владения №6 и №8.Столичный комитет по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства уже подписал с девелопером договор о передаче городу двух детских садов на 150 малышей каждыйи одной школы, рассчитанной на 1050 детей.Об этом рассказала глава ведомства Анастасия Пятова. "Первый детский сад инвестор планирует ввести в эксплуатацию в 2024 году, школу – в 2025-м, второй детский сад планируется ввести в эксплуатацию в 2026 году", – уточнила председатель Москомстройинвеста.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что инвесторы вносят значительный вклад в развитие социальной сферы. В частности, московские власти начали заключать с ними договоры о передачи социальной инфраструктуры в составе новых жилых комплексов в собственность города.Важно отметить, что за минувшие 12 лет город и инвесторы суммарно построили в Москве 530 школ и детских садов. До 2025 года планируется возвести еще 63 образовательных учреждения. К слову, большинство объектов образования появляются в местах, где параллельно проводится жилая застройка.К примеру, в районе Покровское-Стрешнево построят новый детский на 300 мест. Новоселы получат в шаговой доступности важный объект социальной инфраструктуры. Как ранее сообщали "", дошкольное учреждение рассчитано на 12 групп для детей от трех до семи лет.Среди прочего в трехэтажном здании оборудуют бассейн.Также там появятся кабинеты для развивающих занятий, музыкальный и физкультурный залы, кабинеты психолога и логопеда. Особые условия будут созданы для малышей, имеющих ограничения по здоровью.