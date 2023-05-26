Владимирская область к 2030-ому году должна достичь Цифровой зрелости. Когда жители региона...

Владимирская область к 2030-ому году должна достичь "Цифровой зрелости".Когда жители региона смогут получить любые услуги онлайн - от проката самоката до выдачи документа из ЗАГСа. Трансформация коснется одиннадцати ключевых отраслей: от госуправления, образования, здравоохранения, социальной сферы, промышленности, культуры и других.О "цифровой прокачке региона" шла речь на стратегической сессии, которая прошла в ВлГУ. В соответствии с планом предстоит реализовать проекты, направленные на цифровизацию госуправления. Это "Пилотный проект по созданию региональной витрины данных", где пользователи смогут получать необходимые государственные документы, вплоть до охотничьих билетов. Проект по предоставлению государственных и муниципальных услуг в электронном виде". А также "Платформа обратной связи". Она уже работает.Александр Ремига, первый замгубернатора Владимирской области:- Так называемый ПОС. В рамках него обработано уже сто тысяч сообщений, подключены более 1800 контрагентов, участвующих в реализации этого проекта. Но тем не менее останавливаться на достигнутом еще рано. Сейчас на повестке стоит подключение операторов по приему платежей в сфере ЖКХ. Тема довольно-таки острая и крайне важная для жителей региона.