Владимирская область присоединится к акции по очистке берегов Марафон рек Сегодня в Муроме...

Владимирская область присоединится к акции по очистке берегов "Марафон рек"Сегодня в Муроме пройдет экологическая акция: будет расчищен берег Муромского пруда (Муром-2).Начало в 8.30.Участвуют волонтёры ОАО «РЖД», муромского территориального управления Горьковской железной дороги.Чтобы принять участие в акции, нужно зарегистрироваться на сайте marafonrek.ru. Весь необходимый инвентарь будет выдан на месте.Экологической флешмоб реализуется в поддержку нацроекта «Экология». Организатор акции - АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Минприроды России.Фото: официальная страница марафонрек.рф