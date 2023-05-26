Владимирская область присоединится к акции по очистке берегов Марафон рек
Сегодня в Муроме...
Владимирская область присоединится к акции по очистке берегов "Марафон рек"
Сегодня в Муроме пройдет экологическая акция: будет расчищен берег Муромского пруда (Муром-2).
Начало в 8.30.
Участвуют волонтёры ОАО «РЖД», муромского территориального управления Горьковской железной дороги.
Чтобы принять участие в акции, нужно зарегистрироваться на сайте marafonrek.ru. Весь необходимый инвентарь будет выдан на месте.
Экологической флешмоб реализуется в поддержку нацроекта «Экология». Организатор акции - АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Минприроды России.
Фото: официальная страница марафонрек.рф