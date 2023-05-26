Владимирские добровольцы рассказали, почему идут служить в зону СВО Во Владимире сегодня прошла...

Владимирские добровольцы рассказали, почему идут служить в зону СВОВо Владимире сегодня прошла очередная отправка военнослужащих по контракту - 21 доброволец. Репортаж Ангелины Свищ.Защищать Родину - дело чести. Дмитрий на фронт отправляется уже во второй раз. До этого был мобилизован в ноябре. После возвращения домой, решил идти снова. На фронте остался родной брат. Отца будут ждать двое детей, старшего сына оставляет за главного.Дмитрий, доброволец:- Чтобы был прилежным гражданином, чтобы маме помогал, брату своему младшему. Чтобы рос достойным, приеду проверю.Дмитрий понимает что от него и еще 20-ти сослуживцев зависят жизни тысяч людей. Несмотря на то, что каждый доброволец уже имеет воинскую специальность, их отправляют в учебные части Воронежской области для подготовки. На торжественных проводах - напутствия от областной администрации, родных и ветеранов, детей которые берут пример глядя на бойцов.Светлана Арлашина заместитель министра обравнивания и молодежной политики Владимиркой области:- В самое ближайшее время вы с оружием в руках, плечом к плечу со своими товарищами будете защищать нашу родину, наш народ, нашу родную землю.Добровольцы проходят отбор по возрасту - от 18 до 50 лет и состоянию здоровья. Также обязательное требование- отсутствие судимости. Кандидаты сдают спортивные нормативы и психологические тесты. Случайных людей в строю нет.Владимир Чичваркин заместитель начальника пункта отбора военнослужащих по контракту Владимирской области:- У нас открылся новый пункт отбора находится на Первой Пионерской 92. Недалеко совсем от этого места откуда мы отправляем ребят, то есть ждем с нетерпением ребят. Каждому изъявившему желание поможем, расскажем, проблем с поступлением на военную службу по контракту не возникает ни у кого.В течение двух недель добровольцы будут тренироваться в Воронежской области. Только после этого их отправят в боевое подразделение. Задача - победить и вернуться домой живыми.Ангелина Свищ, Илья Хлудов, Вести-Владимир