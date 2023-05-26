Владимирские женщины черпают энергию общаясь с единомышленницами в собственном клубе. Откуда...

Владимирские женщины черпают энергию общаясь с единомышленницами в собственном клубе.Откуда женщины чЕрпают энергию? Общаясь с природой... и другими женщинами, считают в клубе "Я - женщина. Захотела и смогла!". Сообществу уже 7-ой год. И в нем уже несколько десятков участниц.Анна Ляпунова, создатель клуба «Я женщина. Захотела — и смогла!»:- Большинство женщин нашей стране живут по принципу синдрома подгорелого тоста. Если, допустим, собирается семья за столом: двое сыновей, мама и папа, то она раздаст всем хорошие тосты, а себе, естественно, заберет подгоревший. Потому что женщина всегда думает в первую очередь о своих близких, потом уже о себе. И вот, я считаю, в нашем клубе это то самое время, когда женщина может подумать о себе на первом месте, когда можно быть настоящей, своей собственной.Кого здесь только нет: строители, юристы, лингвисты, страховщики, специалисты по подбору персонала, энергетики... Началось с общения в чате по интересам и быстро переросло в обоюдное желание встретиться оффлайн. Смысл этих встреч - отлично провести время, - рассказывают дамы.- Каждая книга открывается иначе, с другого угла, когда мы собираемся вместе.//Вспоминая даже классику читанную-перечитанную ещё каждый раз открываем для себя заново.Сегодня клуб - читательский. Для ценительниц литературы. Путем голосования девушки выбирают книги месяца, чтобы потом встретиться и обсудить их. И это, разумеется, не только женские романы. Сегодня - исторические новеллы Трейси Шевалье, на очереди "Темные аллеи" Ивана Бунина.Любовь Сизова, руководитель читательского клуба женщин:- Вообще практически не читала, и, когда я стала читать и книги стали приходить в мою, я поняла, что у меня меняется все: меняется речь, я стала писать более грамотно, я могу выражать свои мысли более точно. Цель в этом году прочитать от 50-ти книг, т.е прямо целиком, т.е, если 12 уже есть, осталось ещё чуть-чуть.Киноклуб, творческие встречи с интересными людьми, фотосессии, барбекю. В прошлом году - французский пикник, где дамы одевались как парижанки и готовили национальные блюда. Раз в 3 месяца клуб отправляется в путешествие. Точки на карте выбирают тоже путем голосования. За два года, рассказывает Ольга Медведкова, объездили весь ЦФО, были в Калининградской области и даже в Абхазии.Ольга Медведкова, участница клуба «Я женщина. Захотела — и смогла!»:- Наши поездки очень познавательные всегда, но самое главное, что их характеризует, эта атмосфера, которая существует в наших путешествиях. Получив колоссальные эмоции, мы возвращаемся домой с улыбкой, с хорошим настроением.Чтобы попасть в клуб Ольге, как и другим "новобранкам", предстояло пройти "вступительный экзамен" - полгода на знакомство. Отбирают не по профессиям, успешности или возрасту, а по принципу: "наш человек или не наш".Анна Ляпунова, создатель клуба «Я женщина. Захотела — и смогла!»:- Вообще у нас управляемая демократия, я считаю. Если человек наш, т.е. он поддерживаем наши ценности, мы, соответственно, на нее смотрим, мы голосуем. Если все проголосовали, что никто не против, человек вступает в клуб.Общеизбранные ценности - про добро и про любовь: открытость, бескорыстие, порядочность, искренность, щедрость, эмпатия и желание помогать, - рассказывает Ольга Дьякова. В клубе она со дня основания.Ольга Дьякова, участница клуба «Я женщина. Захотела — и смогла!»:- Окружение формирует сознание. И, общаясь друг с другом, мы учимся друг у друга. Тому, чего у нас не хватает. И даем возможность учиться у нас.//У нас нет между собой конкуренции. Мы говорим в первую очередь про поддержку, мы даем возможность раскрыться друг другу. У нас нет повода для разногласий. Они же чаще всего возникают, когда есть, что делить, или, когда есть зависть, в нашем обществе этого нет.Анна Ляпунова, создатель клуба «Я женщина. Захотела — и смогла!»:- Я знала, что, если со мной что-то случится, если мне нужна помощь, они все мне помогут. Одна мне писала: "Так, тебе нужны деньги? Я стою у банкомата. Сколько тебе перечислить?" - "Да не надо мне перечислять!" "Так, Ань, тебе квартира нужна? Я сейчас найду знакомых!" и т.д. Я не то, чтобы просила помощи. Они сами это предлагают.Участницы гордятся победами друг друга, если кто-то заболел, шлют букеты. Делятся сокровенным - тем, что не всякому расскажешь. Благотворительность для них - ежемесячная норма, в том числе - за рамками клуба. Принцип - адресная помощь: маме с больным ребенком, погорельцу, фронтовому сообществу или на корм для приюта "Дорога добра". "Вести" рассказывали о Юлии Буйницкой прошлой зимой. Владимир ей город не родной. Адаптироваться помогли именно единомышленницы.Юлия Буйницкая, участница клуба «Я женщина. Захотела — и смогла!», хозяйка приюта, волонтер::- Когда я туда пришла, я была в шоке от того, как она смогла абсолютно разных людей собрать, т.е люди реально дружат. Там нет каких-то там бизнесовых идей.//Я многих не знаю даже, чем они занимаются. Фишка не в том, чтобы как-то хвастаться или там "угу" - присматриваться кто чем занимается, а именно в том, чтобы проводить классно время. У нас есть чат. Аня каждое утро пишет: "Доброе утро, девчонки", подборку какую-то делает для настроения. Ну вообще шикарно.Ольга Медведкова, участница клуба «Я женщина. Захотела — и смогла!»:- Я занималась воспитанием дочки. Одна.// Моя жизнь была такая: "дом - работа - садик". Женский клуб - это очень большая часть моей жизни. Она дает очень много положительных эмоций, силы на свершение, на движение вперед.Любовь Сизова, руководитель читательского клуба женщин:- Женщине нужна женщина. Женской энергией женщина умеет обмениваться с другой женщиной. Это на самом деле правда. Я испытала на себе это много раз. Бывает, что не хочется идти. "Не пойду". Найти себе занятие можно всегда. Но потом пересиливаешь себя, идешь, и потом не жалеешь, что пришла и приняла такое решение. Заряд энергии, отдыхаешь, общение. Я это получаю.Поддержка, взаимопонимание и общение. Первое правило клуба - неоспоримо. Женская дружба существует.Любовь Клюквина, Александр Чунаев.