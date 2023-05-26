Владимирский филиал Т Плюс вложит в модернизацию и ремонт теплосетевого и генерирующего...

Владимирский филиал Т Плюс вложит в модернизацию и ремонт теплосетевого и генерирующего оборудования более миллиарда рублей.На Владимирской ТЭЦ-2 сегодня онлайн-конференция гендиректора компании "Т Плюс". Слово Александру Сыпченко.- Подготовиться, чтобы мы могли в следующую зиму заходить уверенно без проблем и обеспечить надежное и бесперебойное теплоснабжение.Компания надежно прошла зиму, повысив эффективность и безопасность производства и выполнила все обязательства перед потребителями. Так оценил прошедший отопительный сезон генеральный директор ПАО "Т Плюс" Александр Вилесов. Осенью этого года жители Владимира и Юрьев-Польского должны перейти на систему платы за отопление "одна седьмая" то есть по факту потребления.Александр Вилесов, генеральный директор ПАО "Т Плюс":- Мы приверженцы того, что нужно рассчитываться по прибору учета и это позволяет как бы нам выстраивать взаимоответственные отношения.В рамках подготовки к новому отопительному сезону запланированы работы по техническому перевооружению и ремонту теплоэнергетического оборудования на общую сумму более миллиарда рублей. Специалисты компании обновят оборудование пяти котельных. Запланировано техническое перевооружение 5 участков теплосетей, общей протяженностью 10 км.Роман Сорокин, директор филиала Владимирский ПАО "Т Плюс":- В этом году будут завершены работы по реконструкции магистральной теплосети в районе улицы 9 января, распредсетям, это перекресток улицы Погодина с улицей Добросельской , также перекресток улицы 1-я Пионерская с улицей Полины Осипенко. Будет произведена перекладка распределительных сетей по улицам Фейгина, Труда, Каманина, а также на территории парка 850-летия города Владимира.Сегодня уже около 1000 многоквартирных домов областного центра платят за отопление в течение отопительного периода. Остальные районы перейдут на эту систему с начала нового отопительного сезона, говорит директор Владимирского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Валерий Маковский.Валерий Маковский, директор Владимирского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс":- Всем управляющим организациям, собственникам жилых и нежилых помещений, собственникам объектов в городе Владимире и Юрьеве-Польском направили требования по подготовке отопительных систем к предстоящему сезону.Отразиться ли новая система на платежной дисциплине покажет время. Пока дебеторская задолженность жителей Владимирской области и юридических лиц за поставленные энергоресурсы все еще высокая – за электроэнергию более восьмисот миллионов рублей, за тепло – 780 миллионов рублей.Александр Сыпченко, Алексей Ковалев Вести-Владимир