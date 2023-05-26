Владимирская мэрия передаст кинотеатр «Художественный» в областную собственность. Такое представление градоначальник областной столицы Дмитрий Наумов внес на рассмотрение Совета

Владимирская мэрия передаст кинотеатр «Художественный» в областную собственность. Такое представление градоначальник областной столицы Дмитрий Наумов внес на рассмотрение Совета народных депутатов. Здание является объектом культурного наследия регионального значения. Построили его в 1788 году и использовали под торговые заведения и гостиницу. Позже – реконструировали под кинотеатр. Сейчас здание пустует уже больше 10 лет. Чиновники неоднократно пытались