Бывшая глава области посетила наши края, чтобы обсудить празднование 1000-летия Суздаля. Совещание прошло в белом доме. 26 мая губернатор провел расширенное совещание, на котором обсудили

Бывшая глава области посетила наши края, чтобы обсудить празднование 1000-летия Суздаля. Совещание прошло в белом доме. 26 мая губернатор провел расширенное совещание, на котором обсудили подготовку к юбилею города-музея. Александр Авдеев поблагодарил Светлану Орлову за то, что она начинала благоустраивать Суздаль. Александр Авдеев, губернатор области Благодарю за участие в обсуждении этой важной темы Светлану Юрьевну