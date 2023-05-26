Судя по фотографии, спецтранспорт завалился на бок и частично погрузился в асфальт. Как сообщают очевидцы, инцидент случился между 4 и 6 домом на Октябрьском проспекте. Мы позвонили

Судя по фотографии, спецтранспорт завалился на бок и частично погрузился в асфальт. Как сообщают очевидцы, инцидент случился между 4 и 6 домом на Октябрьском проспекте. Мы позвонили представителю компании регоператора по обращению с ТКО, там информацию о случившемся подтвердили. Нам пообещали выяснить подробности и сообщить их в ближайшее время. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен!