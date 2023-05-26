На улице 1-й Пионерской Владимира открылся пункт отбора на контрактную военную службу.

На улице 1-й Пионерской Владимира открылся пункт отбора на контрактную военную службу. Об этом сообщила пресс-служба региональной администрации.Новое учреждение задумано таким образом, чтобы желающие вступить в ряды Вооружённых Сил РФ могли пройти все процедуры и оформить необходимые документы в одном месте.Губернатор Владимирской области Александр Авдеев отметил, что в ближайшее время пункт заработает в полную силу, а также пригласил мужчин и женщин для оформления своего намерения служить по контракту.Центр отбора будет открыт ежедневно. Основные специалисты станут принимать с 7.00 до 22.00.