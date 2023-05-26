Взрыв случился в хирургическом отделении вечером 25 мая, сообщили в прокуратуре. К счастью, от взрыва никто не пострадал, но повредилось оборудование и имущество больницы. Новость уже

Взрыв случился в хирургическом отделении вечером 25 мая, сообщили в прокуратуре. К счастью, от взрыва никто не пострадал, но повредилось оборудование и имущество больницы. Новость уже прокомментировал Александр Авдеев в своем телеграм-канале. Александр Авдеев, губернатор области Самое главное – пострадавших нет. Лечебный процесс организован в операционных других отделений. Ущерб и причины произошедшего в настоящее время