Во владимирских деревнях выявлены серьезные проблемы с пожарными водоемами. В Суздальском районе...

Во владимирских деревнях выявлены серьезные проблемы с пожарными водоемами.В Суздальском районе сотрудники государственного пожарного надзора обследовали пожарные водоемы. В сёлах Черниж и Троица-Берег выявлены серьёзные нарушения. К каким последствиям это может привести, расскажет Ольга Яцык.Пожарно-спасательная бригада пытается найти подъезд к озеру, но это задача с несколькими неизвестными. Нет ровной и твёрдой площадки для пожарной техники, как и самого пути к водоёму. К тому же, озеро обмелело. Боевое развёртывание для забора воды не получилось.Артём Суханов - помощник начальника караула пожарно-спасательной части №26 г. Суздаля:- Забор воды невозможен, так как длины всасывающей линии не хватает для забора воды. Длина всасывающей линии составляет 8 метров: 2 рукава по 4 метра. Есть на машине всего 2 рукава. Отсутствие условий для работы бригады ведёт к одному: остановить пламя не выйдет. К тому же, пожарные гидранты в селе Черниж несколько лет в неисправном состоянии.Роман Коркин, начальник службы пожаротушения ГУ МЧС России по Владимирской области:- Роман Коркин - начальник службы пожаротушения Владимирской области:- На примере сёл Суздальского района мы можем увидеть грубейшее неисполнение администрацией своих обязанностей. Также администрация муниципальных образований по необоснованным причинам исключает существующие водоисточники из своих реестров, чтобы не заниматься их содержанием.В рамках подготовки к пожароопасному периоду за нарушения, связанные с доступом к водоёмам, главы районов получили штрафы.Евгений Борисов - заместитель начальника отдела надзорной деятельности и практической работы по г. Владимиру и Суздальскому району:- По поручению правительства были проверены 32 населённых пункта. Органам местного самоуправления были выдвинуты предписания и три главы администрации были привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тысяч.С начала года на территории области произошло более тысячи пожаров. В ста случаях водоисточники находились в плачевном состоянии. Пожарная автостанция вмещает около трёх кубов воды. Это 5 минут работы. Дальше необходимы дополнительные автоцистерны, которых может не быть. Между сёлами Черниж и Троица-Берег примерно 10 километров и ни единого источника воды.Ольга Яцык:- Федеральный закон допускает не предусматривать водоисточник, если в населённом пункте проживают менее 50-ти человек. Данный пруд уже обмелел и вода в нём застоялась. С её помощью потушить пожар будет довольно сложно. Разве что, забросать его грязью.Обмеление и засуху в муниципальной администрации объясняют бурением скважин жителями населённых пунктов. А ухаживать за водными источниками мешает вечная проблема - отсутствие денег.Николай Курашкин - глава администрации муниципального образования Селецкое Суздальского района - Простое оборудование дороги с твёрдым покрытием и разворотной площадкой, как этого требует законодательство, обходится примерно в пол миллиона рублей. Хотелось бы, чтобы на уровне региона было принято решение и разработана какая-то программа, в рамках которой можно было бы нам, муниципальным образованиям, подавать документы на участие в этих программах, чтобы решить эту проблему.Вот и выходит замкнутый круг, из которого вырваться довольно сложно. Однако на кону стоит здоровье или, даже, жизни людей.Ольга Яцык, Илья Хлудов, Вести-Владимир