Во владимирских деревнях выявлены серьезные проблемы с пожарными водоемами.
В Суздальском районе...
Во владимирских деревнях выявлены серьезные проблемы с пожарными водоемами.
В Суздальском районе сотрудники государственного пожарного надзора обследовали пожарные водоемы. В сёлах Черниж и Троица-Берег выявлены серьёзные нарушения. К каким последствиям это может привести, расскажет Ольга Яцык.
Пожарно-спасательная бригада пытается найти подъезд к озеру, но это задача с несколькими неизвестными. Нет ровной и твёрдой площадки для пожарной техники, как и самого пути к водоёму. К тому же, озеро обмелело. Боевое развёртывание для забора воды не получилось.
Артём Суханов - помощник начальника караула пожарно-спасательной части №26 г. Суздаля:
- Забор воды невозможен, так как длины всасывающей линии не хватает для забора воды. Длина всасывающей линии составляет 8 метров: 2 рукава по 4 метра. Есть на машине всего 2 рукава. Отсутствие условий для работы бригады ведёт к одному: остановить пламя не выйдет. К тому же, пожарные гидранты в селе Черниж несколько лет в неисправном состоянии.
Роман Коркин, начальник службы пожаротушения ГУ МЧС России по Владимирской области:
- Роман Коркин - начальник службы пожаротушения Владимирской области:
- На примере сёл Суздальского района мы можем увидеть грубейшее неисполнение администрацией своих обязанностей. Также администрация муниципальных образований по необоснованным причинам исключает существующие водоисточники из своих реестров, чтобы не заниматься их содержанием.
В рамках подготовки к пожароопасному периоду за нарушения, связанные с доступом к водоёмам, главы районов получили штрафы.
Евгений Борисов - заместитель начальника отдела надзорной деятельности и практической работы по г. Владимиру и Суздальскому району:
- По поручению правительства были проверены 32 населённых пункта. Органам местного самоуправления были выдвинуты предписания и три главы администрации были привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тысяч.
С начала года на территории области произошло более тысячи пожаров. В ста случаях водоисточники находились в плачевном состоянии. Пожарная автостанция вмещает около трёх кубов воды. Это 5 минут работы. Дальше необходимы дополнительные автоцистерны, которых может не быть. Между сёлами Черниж и Троица-Берег примерно 10 километров и ни единого источника воды.
Ольга Яцык:
- Федеральный закон допускает не предусматривать водоисточник, если в населённом пункте проживают менее 50-ти человек. Данный пруд уже обмелел и вода в нём застоялась. С её помощью потушить пожар будет довольно сложно. Разве что, забросать его грязью.
Обмеление и засуху в муниципальной администрации объясняют бурением скважин жителями населённых пунктов. А ухаживать за водными источниками мешает вечная проблема - отсутствие денег.
Николай Курашкин - глава администрации муниципального образования Селецкое Суздальского района - Простое оборудование дороги с твёрдым покрытием и разворотной площадкой, как этого требует законодательство, обходится примерно в пол миллиона рублей. Хотелось бы, чтобы на уровне региона было принято решение и разработана какая-то программа, в рамках которой можно было бы нам, муниципальным образованиям, подавать документы на участие в этих программах, чтобы решить эту проблему.
Вот и выходит замкнутый круг, из которого вырваться довольно сложно. Однако на кону стоит здоровье или, даже, жизни людей.
Ольга Яцык, Илья Хлудов, Вести-Владимир