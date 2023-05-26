Во владимирской больнице взорвался баллон с газом. Происшествие произошло накануне поздно вечером...

Во владимирской больнице взорвался баллон с газом.Происшествие произошло накануне поздно вечером в хирургическом отделении ГБУЗ ВО «Областная клиническая больница».Повреждено имущество и оборудование больницы, пострадавших нет.Прокуратурой города Владимира организована проверка по факту разрыва баллона, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.На место выезжал заместитель прокурора города Станислав Заруцкий.Будет дана оценка всем обстоятельствам произошедшего, а также деятельности должностных лиц медицинского учреждения, подчеркнули в надзорном ведомстве.В случае нарушений будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, отметили в облпрокуратуре.Фото https://www.pxfuel.com