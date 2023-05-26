Во владимирской больнице взорвался баллон с газом.
Происшествие произошло накануне поздно вечером...
Во владимирской больнице взорвался баллон с газом.
Происшествие произошло накануне поздно вечером в хирургическом отделении ГБУЗ ВО «Областная клиническая больница».
Повреждено имущество и оборудование больницы, пострадавших нет.
Прокуратурой города Владимира организована проверка по факту разрыва баллона, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
На место выезжал заместитель прокурора города Станислав Заруцкий.
Будет дана оценка всем обстоятельствам произошедшего, а также деятельности должностных лиц медицинского учреждения, подчеркнули в надзорном ведомстве.
В случае нарушений будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, отметили в облпрокуратуре.
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