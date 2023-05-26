Использование общей собственности под личные цели возмутило соседей нарушителя

В деревне Литвино Кальчугинского района местный житель обустроил понтон на реке Пекша. Документов, разрешающих работы и использование, у него не было, но это не помешало мужчине поставить на месте гидроцикл, катамараны и катер.Использование общей собственности под личные цели возмутило соседей нарушителя, поэтому они обратились за помощью в прокуратуру. Так суд обязал находчивого жителя убрать все постройки. Требование он исполнил.