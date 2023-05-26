Во Владимирской области назвали лучших патрульных полицейских. Сотрудники патрульно-постовой...

Во Владимирской области назвали лучших патрульных полицейских.Сотрудники патрульно-постовой службы областной полиции представят Владимирскую область на всероссийском конкурсе профессионального мастерства, который пройдет в сентябре. Победители регионального этапа определились накануне.Служебные состязания прошли на базе Центра профессиональной подготовки УМВД. Конкурс "Лучший по профессии" в этом году приурочен к столетию ППС. Для участия в соревнованиях во Владимир прибыли 23 сотрудника полиции из разных районов области. Им предстояло продемонстрировать навыки служебной, правовой и, что особенно важно для патрульных, физической подготовки. Умение быстро бегать и метко стрелять из табельного оружия. Среди среднего и старшего начальствующего состава первое место у замкомандира Гусь-Хрустального отряда ППС майора Михаила Звёздкина. Победа в "младшей" группе - за сержантом полиции Александром Орловым из Владимира.Андрей Климов, командир ППСП ОМВД России по Петушинскому району:- Впечатления хорошие. Много узнал чего-то полезного, повторил старое. Повышаем свой профессиональный уровень и стремимся только к лучшему.