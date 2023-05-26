Во Владимирской области огонь охватил жилой дом. Накануне в 16 часов 54 минуты из Курлова поступил...

Во Владимирской области огонь охватил жилой дом.Накануне в 16 часов 54 минуты из Курлова поступил сигнал о возгорании в частном жилом доме.На момент прибытия к месту пожара наблюдалось открытое горение кровли частного дома по всей площади. Предварительная площадь пожара 100 кв. м., сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.Информация о погибших и пострадавших не поступала. К ликвидации пожара привлекаются 4 единицы техники, 9 человек личного состава.Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.