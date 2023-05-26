Во Владимирской области задержали водителя-рецидивиста, находившегося в федеральном розыске. В...

Во Владимирской области задержали водителя-рецидивиста, находившегося в федеральном розыске.В Муроме на улице Куликова инспекторами дорожно-патрульной службы был задержан 33-летний житель соседнего района, который управлял автомобилем «ГАЗ». Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Во время патрулирования, сотрудники полиции обратили внимание на «Газель», траектория движения которой вызвала сомнения в трезвости водителя. По требованию госавтоинспекторов водитель остановил автомобиль.В ходе проверки установлено, мужчина находился нетрезвым за рулем автомобиля, который ему не принадлежит. К тому же неоднократно судимый автолюбитель находился в федеральном розыске по подозрению в совершении имущественного преступления.Мужчина был доставлен в отдел внутренних дел. Сотрудники полиции выяснили, что задержанный трудился рабочим на пилораме в Муромском районе. Ночью 24 мая, употребив спиртное, он решил угнать принадлежащий работодателю автомобиль «ВАЗ», чтобы потом продать его на запчасти.Но при въезде в город Муром машина сломалась. Мужчина бросил автомобиль, добрался до пилорамы и сел за руль чужой "Газели". Вскоре и был задержан инспекторами ДПС.В отношении водителя возбуждено уголовное дело. В настоящее время подозреваемый задержан.Фото pxfuel.com