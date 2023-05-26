Человеческих жертв в ЧП нет

Вечером 25 мая в хирургическом отделении ГБУЗ ВО «Областная клиническая больница» взорвался баллон с углекислым газом. Известно, что человеческих жертв в ЧП нет. Испорчено только имущество и оборудование медучреждения.После произошедшего прокуратура Владимирской области начала проверку. Если нарушения обнаружат, то будут приняты соответствующие меры