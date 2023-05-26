Во время ночной грозы в Коврове упал балкон. Это произошло на улице Абельмана, в сталинском доме...

Во время ночной грозы в Коврове упал балкон.Это произошло на улице Абельмана, в "сталинском доме" доме напротив ковровской гимназии №1, сообщает https://gorodkovrov.ruУгловой балкон был расположен прямо над входом в магазин разливного пива. Рухнувшая бетонная плита упала прямо на козырек его крыльца.Вскоре обломки убрали, а место происшествия огородили сигнальной лентой.О пострадавших не сообщается.Детали произошедшего устанавливают компетентные органы.Фото https://gorodkovrov.ru