Во время ночной грозы в Коврове упал балкон.
Это произошло на улице Абельмана, в сталинском доме...
Во время ночной грозы в Коврове упал балкон.
Это произошло на улице Абельмана, в "сталинском доме" доме напротив ковровской гимназии №1, сообщает https://gorodkovrov.ru
Угловой балкон был расположен прямо над входом в магазин разливного пива. Рухнувшая бетонная плита упала прямо на козырек его крыльца.
Вскоре обломки убрали, а место происшествия огородили сигнальной лентой.
О пострадавших не сообщается.
Детали произошедшего устанавливают компетентные органы.
Фото https://gorodkovrov.ru