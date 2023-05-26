В Центре пропаганды изобразительного искусства проходит областная молодёжная художественная выставка «Край отчий, край древний». На ней представлено творчество молодых художников

В Центре пропаганды изобразительного искусства проходит областная молодёжная художественная выставка «Край отчий, край древний». На ней представлено творчество молодых художников Владимира и области в возрасте от 18 до 35 лет. Они показывают как приверженность классическим традициям изобразительного искусства, так и поиск чего-то нового. Такие выставки проходят во Владимире раз в пять лет, чтобы начинающие художники