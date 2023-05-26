За распространение фейков об СВО мужчина из Владимирской области отправится за решетку. Уголовное...

За распространение фейков об СВО мужчина из Владимирской области отправится за решетку.Уголовное дело было возбуждено по материалам УФСБ России по Владимирской области.Приговором Ковровского городского суда установлено, что мужчина в июле 2022 года с целью формирования негативного отношения к действиям Вооруженных Сил Российской Федерации при проведении спецоперации на Украине, размещал в телеграмм-канале, имеющем более 3000 подписчиков, сообщения, содержащие сведения не соответствующие действительности. А именно - заведомо ложную информацию о ходе проведения спецоперации.Суд учел полное признание подсудимым своей вины и раскаяние в содеянном, и приговорил его к 3 годам строгого режима, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области.Приговор в законную силу не вступил.Фото https://www.pxfuel.com