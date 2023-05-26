Она ударила женщину в нос, толкнула в плечи, а потом схватила за волосы

Ударила в нос, толкнула в плечи, а потом схватила за волосы - так закончился визит полиции к 33-летней жительнице Александрова. Правоохранительные органы проверяли женщину после обращения ее мужа. По словам супруга, она в состоянии алкогольного опьянения часто проводила время с их общим ребенком.Вот и к приходу комиссии мать не была готова и встретила гостей в нетрезвом виде. За нападение на сотрудницу полиции суд назначил ей штраф в 15 000 рублей. Известно, что женщина свою вину признала и раскаялась, а также сотрудничала со следствием. Ранее она к ответственности не привлекалась, у нее есть работа, а также двое детей.